По Молдове, в субботу, 18 мая, пронесся сильный ураган, который сопровождался обильными ливнями с градом. В результате стихийного бедствия затопило сотни домов и дороги страны, передает "Укринформ".

Спасательные службы страны начали работать в усиленном режиме, сообщает Департамент чрезвычайных ситуаций при МВД.

"В результате прошедших в субботу вечером, 18 мая, обильных дождей с градом и шквалистого ветра были затоплены многие сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки в Дрокиевском, Флорештском, Рышканском, Окницком районах (север страны), а также в Унгенском районе (центр Молдовы)", - уточнили спасатели.

Сейчас они проводят постоянный мониторинг уровня воды в местных водохранилищах, а в отдельных случаях возводят защитные сооружения во избежание прорыва дамб водохранилищ. Прошедшие проливные дожди с градом разрушили и отдельные участки автомобильных дорог местного значения.

Накануне Метеорологическая служба Молдовы предупредила о желтом уровне опасности проливных дождей с градом и ураганном ветре. По данным метеорологов, в отдельных регионах Молдовы непогода продлится и в воскресенье.

Напомним, что в Житомирской области после мощного урагана выпал град размером в яйцо.

Также синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины.