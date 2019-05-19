Вечером, 18 мая, в Харькове взорвалась граната, осколками убило двоих людей. Об этом сообщили в местной полиции.

Происшествие случилось около 23:42 возле дома на улице Двинская. На место ЧП приехали правоохранители. Они установили, что причиной взрыва стала граната, но как это произошло, неизвестно.

Вследствие взрыва осколками были ранены трое мужчин 36, 35, 38 лет. Двое из них от полученных множественных осколочных ранений головы и туловища погибли на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали. На данный момент врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Полиция внесла сведения в ЕРДР, устанавливают все обстоятельства взрыва.

Напомним, что под Харьковом ветеран войны в Афганистане спас автобус от взрыва.

Также в метро Киева зашел мужчина с двумя гранатами.