В ночь, на 19 мая, в Тель-Авиве завершился финал "Евровидения-2919", победу на котором праздновал Дункан Лоуренс из Голландии с песней "Arcade".

По новым правилам голосования, сначала свои баллы объявили национальные жюри, а уже

в самом конце шоу ведущие назвали итоги голосования среди телезрителей. Итак, национальные жюри европейских стран отдали победу Швеции, а зрители поставили на первое место Норвегия. Но в общем итоге все равно победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Примечательно, что телезрители не дали ни одного балла симпатичному дуэту из Германии, хотя жюри поставили их на 21 место из 26.

Общие финальные баллы

Фото: euroinvision.ru

1. Нидерланды - 492

2. Италия - 465

3. Россия - 369

4. Швейцария - 360

5. Норвегия - 338

6. Швеция - 332

7. Азербайджан - 297

8. Северная Македония - 295

9. Австралия - 285

10. Исландия - 234

11. Чехия - 157

12. Дания - 120

13. Словения - 105

14. Франция - 105

15. Кипр - 101

16. Мальта - 95

17. Сербия - 92

18. Албания - 90

19. Эстония - 86

20. Сан-Марино - 81

21. Греция - 71

22. Испания - 60

23. Израиль - 47

24. Германия - 32

25. Белоруссия - 31

26. Великобритания - 16

Баллы от национальных жюри

1. Швеция - 239

2. Северная Македония - 237

3. Нидерланды - 231

4. Италия - 212

5. Азербайджан - 197

6. Австралия - 154

7. Чехия - 150

8. Швейцария - 148

9. Россия - 125

10. Мальта - 75

11. Дания - 69

12. Кипр - 69

13. Франция - 67

14. Исландия - 48

15. Норвегия - 47

16. Греция - 47

17. Словения - 46

18. Албания - 43

19. Сербия - 38

20. Эстония - 38

21. Германия - 32

22. Белоруссия - 18

23. Сан-Марино - 16

24. Великобритания - 13

25. Израиль - 12

26. Испания - 7

Баллы от телезрителей

1. Норвегия - 291

2. Нидерланды - 261

3. Италия - 253

4. Россия - 244

5. Швейцария - 212

6. Исландия - 186

7. Австралия - 131

8. Азербайджан - 100

9. Швеция - 93

10. Сан-Марино - 65

11. Словения - 59

12. Северная Македония - 58

13. Сербия - 54

14. Испания - 53

15. Дания - 51

16. Эстония - 48

17. Албания - 47

18. Франция - 38

19. Израиль - 35

20. Кипр - 32

21. Греция - 24

22. Мальта - 20

23. Белоруссия - 13

24. Чехия - 7

25. Великобритания - 3

26. Германия - 0.

Напомним, что российский музыкант Юрий Лоза разнес живое выступление Мадонны на Евровидении-2019.