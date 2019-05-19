Евровидение-2019. Сколько баллов получили участники шоу от жюри и зрителей. Итоговая таблица
Победителем песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Артист получил 492 балла по итогам голосования зрителей и профессиональных национальных жюри.
Второе место занял певец Алессандро Махмуд с композицией Soldi из Италии, набрав 465 баллов. Третье место досталось россиянину Сергей Лазарев. За его песню Scream отдали 369 баллов.
Фото: euroinvision.ru
Общие финальные баллы участников конкурса
1. Нидерланды - 492
2. Италия - 465
3. Россия - 369
4. Швейцария - 360
5. Норвегия - 338
6. Швеция - 332
7. Азербайджан - 297
8. Северная Македония - 295
9. Австралия - 285
10. Исландия - 234
11. Чехия - 157
12. Дания - 120
13. Словения - 105
14. Франция - 105
15. Кипр - 101
16. Мальта - 95
17. Сербия - 92
18. Албания - 90
19. Эстония - 86
20. Сан-Марино - 81
21. Греция - 71
22. Испания - 60
23. Израиль - 47
24. Германия - 32
25. Белоруссия - 31
26. Великобритания - 16.
Напомним, что музыкант Юрий Лоза разнес живое выступление Мадонны на Евровидении-2019.
Также в Израиле ортодоксальные евреи выступили против Евровидения.