Победителем песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Артист получил 492 балла по итогам голосования зрителей и профессиональных национальных жюри.

Второе место занял певец Алессандро Махмуд с композицией Soldi из Италии, набрав 465 баллов. Третье место досталось россиянину Сергей Лазарев. За его песню Scream отдали 369 баллов.

Фото: euroinvision.ru

Общие финальные баллы участников конкурса

1. Нидерланды - 492

2. Италия - 465

3. Россия - 369

4. Швейцария - 360

5. Норвегия - 338

6. Швеция - 332

7. Азербайджан - 297

8. Северная Македония - 295

9. Австралия - 285

10. Исландия - 234

11. Чехия - 157

12. Дания - 120

13. Словения - 105

14. Франция - 105

15. Кипр - 101

16. Мальта - 95

17. Сербия - 92

18. Албания - 90

19. Эстония - 86

20. Сан-Марино - 81

21. Греция - 71

22. Испания - 60

23. Израиль - 47

24. Германия - 32

25. Белоруссия - 31

26. Великобритания - 16.

Напомним, что музыкант Юрий Лоза разнес живое выступление Мадонны на Евровидении-2019.

Также в Израиле ортодоксальные евреи выступили против Евровидения.