В воскресенье, 19 мая, в здании Верховной Рады пройдет репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом передает УНН. со сслкой на собственніе источники.

"Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас", - рассказал источник.

Отмечается, что участие в репетиции примут все структуры и ведомства, задействованные в процедуре инаугурации президента.

На данный момент под зданием парламента уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.

Ранее "Страна" сообщала, что на инаугурацию Зеленского пригласили всех президентов Украины, кроме Януковича.

Также США назвали полный состав делегации на инаугурацию Зеленского.

Напомним, что в команде Зеленского раскрыли подробности инаугурации нового президента.