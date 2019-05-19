На инаугурацию Зеленского пригласили всех президентов Украины, кроме Януковича
На официальную часть инаугурации избранного президента Владимира Зеленского пригласили всех украинских президентов, кроме беглого Виктора Януковича. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что в 10.00 20 мая Зеленский придет в парламент и принесет там присягу. Далее он пешком перейдет в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.
Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту Зеленскому как Верховному главнокомандующему.
По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где пройдут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.
Напомним, что Зеленский пообещал Раде "создать неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая.
Также Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.