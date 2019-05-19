На официальную часть инаугурации избранного президента Владимира Зеленского пригласили всех украинских президентов, кроме беглого Виктора Януковича. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в 10.00 20 мая Зеленский придет в парламент и принесет там присягу. Далее он пешком перейдет в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту Зеленскому как Верховному главнокомандующему.

По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где пройдут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним, что Зеленский пообещал Раде "создать неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая.

Также Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.