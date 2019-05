Сегодня ночью, 19 мая, в Тель-Авиве прошел финал "Евровидения-2019" на котором вживую выступила легендарная поп-дива Мадонна (напомним, что победителем конкурса стал голландец Дункан Лоуренс - Прим.Ред.).

Скандально известный российский музыкант Юрий Лоза, который прославился тем, что критикует мировых звезд, и в этот раз не остался в стороне. В своем Facebook он раскритиковал выступление Мадонны на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.

"А Мадонна-то нынче живьём уже не справляется - ну всё мимо нот...", - написал Юрий Лоза.

Фото: facebook.com

Напомним, что поп-звезда выступила как специально приглашенная гостья, исполнив свою новую песню Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer. Перед своим выступлением певица назвала всех участников финала конкурса победителями.



"Madame X - борец за свободу. Я благодарна. За возможность нести идею мира и единства", - написала поп-дива в своем Twitter.

Прав же или нет Юрий Лоза, каждый может убедиться сам посмотрев отрывок из выступления Мадонны.

Madame ❌ is a freedom fighter................I am grateful. For the opportunity to spread the message of peace and unity with the world. #future #madamex #quavohuncho pic.twitter.com/UdMdbePB0L