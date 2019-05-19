Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили дал несколько политических советов новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

По словам Саакашвили, Украина - это "теневое" государство, где все решения принимаются "за кулисами". При этом он подчеркнул, что Порошенко надеется взять реванш у Зеленского за поражение на выборах через несколько месяцев.



"Зеленскому говорят: "Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим". То, что делал Порошенко, - это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда при помощи за уши притянутого повода для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека - все это рассчитано на реванш через несколько месяцев", - отметил опальный политик.



Также Саакашвили подчеркнул, что если Зеленского "затащят за кулисы", то его будет ожидать судьба "хуже Ющенко". Кроме того, новоизбранный президент может забыть о двусторонних переговорах с Россией, потому что Москва "недоговороспособна".



"Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна", - считает Саакашвили.

Напомним, что Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.

Также Зеленский пообещал Раде "создать неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая.