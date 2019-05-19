Бывший вице-президент США Джо Байден призвал всех сторонников демократов объединится, чтобы на выборах в 2020 году одолеть действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

"На митинге, который состоялся в центре Филадельфии, собрались около 6 тысяч человек. Байден, как и в начале своей предвыборной кампании, сосредоточил основное внимание на фигуре Трампа, назвав действующего президента "верховным разделителем", имея в виду раскол, произошедший в последние годы в американском обществе", - передает Reuters.

Кроме того, Байден упрекнул других претендентов на президентскую номинацию от демократов в излишней "ярости" по отношению к Трампу. Он предположил, что одного этого явно недостаточно для победы на выборах в 2020 году.

По словам Байдена, его программа направлена на демократов, республиканцев и независимых избирателей.

"Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем, демонизировал противников и источал бы ненависть - то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп", - отметил политик.

Первичные выборы, победитель которых будет номинирован кандидатом от партии в 2020 году, начнутся в Демократической партии в феврале 2020 года.

Напомним, что Трамп заявил, что было бы уместно начать расследование в отношении Байдена.

Также Джо Байден вышел в лидеры на пост кандидата в президенты США от демократов.