Вчера, 18 мая, грозы и ливни наделали немало беды в западных регионах Украины. Так, например, в Черновицкой области молния в поле убила двух пастухов, а в Тернопольской области шаровая молния влетела в помещение и взорвалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Тернопольской области.

"Около 17.00 в селе Джурин Чертковского района шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась. В результате взрыва значительные повреждения получил подвесной потолок, который обвалился. К счастью, взрыв не вызвал пожара. На момент инцидента внутри помещения находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой. В результате взрыва никто не пострадал", - уточнили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 19 мая в Украине возможны грозовые ливни в Винницкой области.