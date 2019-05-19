Администрация президента США озвучила состав официальной делегации на инаугурацию Владимира Зеленского, которая пройдет в понедельник, 20 мая.

Согласно опубликованному официальному документу, делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в Twitter заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

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Напомним, что Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.

Также Зеленский пообещал Раде "создать неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая.