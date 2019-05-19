В Саудовской Аравии на центральный нефтепровод было совершено нападение беспилотников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Минобороны королевства сообщило, что хуситы атаковали нефтепровод по приказу Тегерана, передает ТАСС.

В результате Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов поддержало решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч лидеров арабских стран.

"Этот призыв отражает постоянное стремление лидеров Саудовской Аравии установить мир и безопасность в регионе", - сообщил МИД ОАЭ.

Отмечается, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения лидерам стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств на экстренныу встречу 30 мая в Мекке для обсуждения ситуации в регионе.

Напомним, что в Саудовской Аравии обезглавили почти 40 человек, обвиненных в терроризме.

Также Помпео заявил, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой.