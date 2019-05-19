В Иерусалиме ортодоксальные представители еврейской общины выступили с протестами из-за проведения финала "Евровидения-2019" в шаббат. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Протестующие заблокировали одну из городских улиц и напали на полицейских, которые явились разогнать демонстрацию. По мнению протестующих, "Евровидение" осквернило еврейский праздник.

Во время столкновений был задержан один человек.

Отметим, что ортодоксальные евреи строго соблюдают религиозный закон, запрещающий работу в Шаббат, еженедельный выходной день с захода солнца в пятницу до наступления темноты в субботу. В преддверии этого события главный раввин Израиля призвал продлить субботу на 20 минут в ответ на "великое осквернение" святого дня.

Напомним, что на Евровидении-2019 победил голландец Дункан Лоренс.

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