Кабинет Министров 16 мая подал жалобу на решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка (который принадлежал вернувшемуся в Украину Игорю Коломойскому - Прим.Ред.). Об этом передают "Украинские Новости".

Таким образом, подача жалобы от правительства препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка. Оно не вступит в силу до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

При этом в пресс-службе Апелляционного админсуда отметили, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд. Апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Напомним, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.

Также ГПУ начала расследовать возможное давление Порошенко на судей в деле Приватбанка.