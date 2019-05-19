В США прошел знаковый боксерский поединок, в котором Деонтей Уайлдер отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В поединке, который прошел в Нью-Йорке, Уайлдер не стал идти на поводу у публики и послал в нокаут земляка-претендента Доминика Бризила в первом же раунде, как передает ТАСС.

Уайлдер в девятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний супертяж по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 41 победа (40 нокаутом) и одна ничья с британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок с Бризилом стал для Уайлдера первым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка. За бой с Бризилом он заработал $20 млн, за следующие два, как предполагается, против британца Энтони Джошуа, получит по $40 млн.

33-летний Бризил потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за пояс IBF.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет Джошуа (WBA, IBF и WBO).

Ранее "Страна" сообщала, что Деонтей Уайлдер отправил Бермейна Стиверна в нокаут за 50 секунд.