В воскресенье, 19 мая, в Украине сохранится солнечная и теплая погода, но на западе страны пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Ливни также прийдут и в Винницкую область область. Синоптики прогнозируют здесь местами шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем составит +10...+15 градусов по Цельсию. На юге страны будет до 18 градусов тепла.

Днем в западных областях будет +18...+24, на остальной территории +21...+26. В южных и центральных областях обещают температуру воздуха до +29 градусов, а в Карпатах ночью 7-12 градусов тепла, днем - +11...+16.

В Киеве сегодня будет тепло и солнечно, без осадков. Температура ночью опустится до +13...+15 градусов, а днем термометры покажут +24...+26.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики сообщили, где в Украине пройдут дожди и грозы на этой неделе.

Также синоптик рассказала, что солнечная и теплая погода придет в Украину уже на этой неделе.