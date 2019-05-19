В песенном конкурсе Евровидение 2019 победил участник из Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". Ему 24 года, ранее он принимал участие в голландском шоу "Голос".

Отметим, что по прогнозам букмекеров, Дункан Лоренс изначально был фаворитом Евровидения 2019.

У него была минималистичная постановка: на сцене находился только он и фортепиано, на котором певец себе аккомпанировал.

Клип на песню "Arcade", которая победила на Евровидении-2019:

Живое выступление Дункана Лоренса в финале Евровидения-2019:

В последний раз Голландия побеждала на Евровидении в 1975 году.

Напомним, Евровидение в 2019 году проходило в Тель-Авиве. Так как в прошлом году на песенном конкурсе победила певица Нетта с песней "Toy", которая представляла Израиль.

Также отметим, что "Страна" вела онлайн-репортаж Евровидения 2019.