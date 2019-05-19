Американская компания SpaceX объявила о начале строительства двух космических кораблей Starship, предназначенных для полетов на Марс, а в перспективе и для доставки колонистов на Красную планету.

Об этом в своем Twitter написал основатель компании, знаменитый бизнесмен Илон Маск.

"SpaceX собирает сразу два конкурирующих корабля Starship - в Бока-Чика в Техасе и на мысе Канаверал во Флориде", - написал он.

Илон Маск также отметил, что каждая из команд работает самостоятельно и независимо друг от друга.

"Любые идеи, полученные одной командой, должны быть переданы другой, но другой команде необязательно их использовать", - объяснил бизнесмен.

Фото: twitter.com/elonmusk

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