Вчера, 18 мая, в Черновицкой области произошла трагедия. Здесь от удара молнии погибли двое мужчин-пастухов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

Трагедия произошла после обеда в поле у села Вашковцы Сокирянского района. По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом молния убила пенсионера и отправила в реанимацию его жену.

Также опубликовано видео с места гибели дачника, которому в голову ударила молния.

Напомним, что в Харькове молния срезала флаг на монументе Воину-освободителю.