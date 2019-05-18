Власти Венесуэлы за последние две недели продали золота из запасов Центрального банка на 570 млн долларов. Об этом передает агенство Bloomberg.

10 мая банк продал около 9,7 тонны золота, через три дня - еще четыре тонны. Таким образом, золотовалютные резервы Венесуэлы сократились до 29-летнего минимума и составили 7,9 млрд долларов.

Отмечается, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через одно из зарубежных торговых представительств Венесуэлы. Кто именно стал покупателем золота, не сказано.

Напомним, что президент страны Николас Мадуро продает золото частным компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, поскольку санкции Запада все больше отсекают финансовые возможности властей страны от мировой финансовой системы.

В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже резервов комментировать отказались.

Напомним, что спецслужбы Венесуэлы арестовали вице-спикера парламента и соратника Гуайдо.

Также экс-министр Венесуэлы задержан по ордеру США.