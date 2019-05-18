Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №275/2019 о присвоении дипломатичных рангов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

Также дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса присвоили Генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову и Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Беларуси Игорю Кизе.

Кроме того, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присвоили заместителю руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации Президента Украины Марии Витушок.

Напомним, что Порошенко наградил орденом спецпредставителя США по Украине Волкера.

Также под массовую раздачу наград от Порошенко попал и глава Еврокомиссии Юнкер.