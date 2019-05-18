Под Киевом в Борисполе полиция ликвидировала работу мощной подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

Звонок о возможном месте изготовления и сбыта наркотиков поступил на горячую линию Управления противодействия наркопреступности. Правоохранители начали проверку информации проводя ряд соответствующих мероприятий на территории Борисполя, Березани, Згуровщины, Яготина и соседних районов.

"Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин", - сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства и устанавливает пути сбыта наркотических веществ и лиц, которые также причастны к этим правонарушениям.

Фото: НПУ

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" среди багажа нашли 40 кило наркотиков на миллион долларов.

Также в порту Одессы задержали рекордную партию кокаина.