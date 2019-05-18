В субботу, 18 мая, президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Данных о причине увольнения в указе нет.

Напомним, что в СБУ подтвердили отставку первого зама главы службы Павла Демчины.

Как сообщала "Страна", НАБУ занималось расследованием возможного незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением Павлом Демчиной. Как считает следствие, чиновник в 2015-2016 годах купил и зарегистрировал на членов семьи активы на сумму боле 3,7 млн гривен. Подтверждений законных оснований приобретения которых он не предоставил.