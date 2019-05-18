Президент Украины Петр Порошенко наградил специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - сказано в указе №284/2019.

Орден князя Ярослава Мудрого - государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры. Учрежден в 1995 году, до учреждения в 2008 году ордена Свободы был высшим орденом, которым украинское руководство награждало иностранцев.

Напомним, что под массовую раздачу наград от Порошенко попал и глава Еврокомиссии Юнкер.

Также стало известно, кому Порошенко раздал награды и звания перед своим уходом.