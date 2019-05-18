В субботу, 18 мая во львовском аэропорту экстренную посадку совершил самолет из Турции. Об этом сообщает издание Varta 1.

Аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX. В самолете сработала система подачи кислорода в салон.

"В 14:45 в аэропорту "Львов" совершил аварийное приземленные самолет из Анталии. Есть информация, что произошла разгерметизация салона", - рассказали источники.

Сведений о пострадавших пока еще нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: Varta 1

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы первые официальные данные, сколько человек погибли и пострадали после посадки горящего самолета в аэропорту Шереметьево.

Также в Чугуеве совершил аварийную посадку учебный вертолет Вооруженных сил Украины.