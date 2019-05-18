В США прошел опрос, согласно которому больше половины респондентов выступили против изучения в школе арабских цифр.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного маркетинговой компанией Civic Science.

56% опрошенных сообщили, что такие цифры не должны изучаться в школе, что, полагают исследователи, говорит о предвзятости респондентов ко всему "арабскому".

Отмечается, что в ходе опроса людям не объясняли, что такое арабские цифры. Так традиционно называют 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Они были придуманы в древности индийскими математиками и популяризированы арабскими учеными.

Еще 29% опрошенных сказали, что арабские цифры все же следует изучать в школе, а 15% затруднились ответить.

Отмечается, что есть и заметное разделение по партийной принадлежности респондентов: 72% сторонников республиканской партии выступили против арабских цифр, в то время как среди демократов так ответили 40%. При этом значительной разницы в уровне образования этих двух групп не было.

Напомним, что соцопрос показал, что почти каждый второй украинец оказался симпатиком России.

Также автономию для "ЛДНР" поддержала бы половина населения Украины - соцопрос.