В Австрии после скандала с вице-канцлером Хайнц-Кристиан Штрахе объявили о проведении новых выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом передает ТАСС.

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц также заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы (АПС), лидер которой является Штрахе.



"Моя цель - простая: я хочу работать во благо нашей великолепной страны со своими политическими подходами, курсом и с поддержкой большинства населения, но без инцидентов и других скандалов. Я думаю, что в настоящее время это невозможно ни с кем. Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии - слишком маленькие, чтобы их поддерживали. Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее", - отметил Курц.

Напомним, что вице-канцлер Австрии Штрахе из-за скандала с россиянкой подал в отставку.

Также члены австрийского правительства не приедут на инаугурацию Зеленского из-за скандала со Штрахе.