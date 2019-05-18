Президент Украины Петр Порошенко присвоил украинское гражданство еще трем людям: кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц в принятии в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил Порошенко.

По словам главы государства, большая гордость и большая честь стать гражданами Украины.

"И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - добавил Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова.

Также Порошенко дал гражданство Украины единственному депутату, не голосовавшему за аннексию Крыма.