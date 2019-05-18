В субботу, 18 мая, нв финале кубка Англии Манчестер Сити разгромил Уотфорд, установив рекорд. Ранее никто из англичан не собирал в одном сезоне сразу три домашних трофея, передает "Террикон". В активе парней Гвардиолы теперь золото чемпионата и два Кубка.

Поединок начался непросто - Перейра должен был открывать счет, но не реа,лизовал выход один на один с Эдерсоном. И тут "горожан" прорвало...

До перерыва команда Хосепа Гвардиолы забила дважды. На 26-й минуте Силва получил верховую скидку от Стерлинга и точно пробил низом слева в правый угол - 1:0. Чуть позже Стерлинг забил уже сам, хотя мяч после удара Жезуса и так катился в ворота. Такие "украденные" голы в Англии называют стилем экс-игрока сборной Дэвида Ньюджента.

После перерыва голепад продолжился. Де Брюйне только-только вышел на замену, как уже реализовал выход на вратаря после передачи Жезуса - 3:0. А на 68-й минуте бразилец все же записал свою фамилию на табло, когда Де Брюйне ответил любезностью и тоже организовал партнеру рандеву с голкипером.

4:0, но на этом Манчестер Сити не остановился. Неутомимый Стерлинг оформил хет-трик, и новые два гола он тоже забил с линии ворот. На 81-й минуте он реализовал прострел Бернарду слева, а на 87-й добил в пустые ворота от левой штанги, куда вратарь Гомес перевел после удара того же Стерлинга.

6:0 - Манчестер Сити творит историю, добыв золото АПЛ, Кубки Лиги и Англии в одном сезоне. В этой коллекции не хватает только одного трофея - европейского. За ним придется идти уже в следующем сезоне.

Напомним, что Манчестер Сити запретил Зинченко прикасаться к чемпионскому Кубку Англии.

Также украинский футболист Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити.