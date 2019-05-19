Возвращение в Украину олигарха Игоря Коломойского, который уже успел обвинить людей из окружения Рудольфа Джулиани, адвоката президента Трампа, остается одной из важных тем для американских СМИ.

Так, обширный материал на эту тему, подготовила авторитетная газета The New York Times.

"Страна" публикует ниже перевод статьи под названием "Oligarch’s Return Raises Alarm in Ukraine" ("Возвращение олигарха вызывает тревогу в Украине").

До того, как в прошлом месяце он был избран президентом Украины, Владимир Зеленский сыграл президента в комедийном шоу на телевидении. Владелец этого телеканала Игорь Коломойский вернулся в четверг из добровольного изгнания, что вызвало опасения, что теперь он может попросить настоящего президента вернуть некоторые услуги.

При уходящем президенте Петре Порошенко украинское правительство национализировало Приватбанк, находящийся в собственности г-на Коломойского, и обвинило его в том, что он мошенническим путем получил кредитов на миллионы долларов.

Украинское правительство взяло на себя управление банком Приватбанком и выделило ему финансовую помощь на сумму $5,6 миллиардов. И это происходило как раз в то время, когда Международный валютный фонд, Европейский союза и США активно поддерживали Украину.

Хотя спасение было сочтено необходимым, чрезвычайная стоимость того, что украинский центральный банк назвал неумелым руководством г-на Коломойского, стала предупреждением для правительств западных стран о риске финансовой поддержки Украины, несмотря даже на широко распространенную коррупцию.

Кампания г-на Зеленского была сосредоточена на утверждении, что, никому не обязанный, он сможет устранить хроническую коррупцию в Украине. То, как г-н Зеленский справится с затянувшимся спором украинских властей с г-ном Коломойским, является ключевым испытанием его предвыборных обещаний сломать хватку олигархов, которые господствовали в политике страны почти с момента обретения независимости в 1991 году.

Это также проверит отношения с западными правительствами, которые не хотят, чтобы еще больше денег на помощь Украине исчезло в бизнес-империи г-на Коломойского.

Хотя г-н Коломойский заявил, что он "не будет теневым лидером страны и серым кардиналом", он открыто говорил о своих надеждах на то, что г-н Зеленский уволит чиновников Нацбанка, которые стояли за национализацией Приватбанка. И это было еще до того, как он вернулся из ссылки.

Отражая тревогу Запада по поводу возвращения г-на Коломойского, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в Twitter: "Если он не будет осторожен, это может привести к гибели Зеленского. Выборочная реолигархизация станет катастрофой для Украины".

Представители Нацбанка говорят, что любая попытка обратить вспять процесс национализации Приватбанка может помешать Украине получить $3,9 миллиардов помощи.

Напомним, что правительство национализировало Приватбанк в 2016 году и обвинило г-на Коломойского в том, что он вывел миллионы долларов в компании, которые он же и контролирует. Сам Игорь Коломойский отрицает эти правонарушения.

В апреле суд в Киеве постановил, что приватизация была незаконной, что повышает вероятность того, что г-н Коломойский может вернуть активы. Г-н Коломойский также сказал, что будет добиваться возмещения ущерба от правительства. НБУ обжалует это решение.

Во время избирательной кампании г-н Зеленский насмехался над тем, что он каким-либо образом обязан г-ну Коломойскому. "Мы все равны перед законом, и обычный человек, и олигарх", - заявил Зеленский в интервью ВВС в феврале. "Если кто-то что-то украл, и это доказывают правоохранительные органы, он обязан это вернуть. Никто не закроет никаких расследований". Он сказал, что он не был "игрушкой в ​​руках Коломойского".