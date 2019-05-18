На музыкальном конкурсе Евровидение-2019 произошел скандал - Беларусь отстранили от голосования. Об этом передает издание Eurovoix.

Сообщается, что поводом для отстранения стала утечка информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Эти данные подтвердили организаторы конкурса.

Члены жюри голосуют не в прямом эфире, а за день до этого, во время спецвыступлений участников конкурса. Нацжюри от каждой страны отправляет свои оценки в EBU, которые суммируют эти данные с результатом зрительского голосования и выставляют окончательный балл.

Отмечается, что в финале Беларусь все равно будет голосовать, однако при распределении баллов будут учитываться только голоса телезрителей.

Напомним, что появился список победителей "Евровидения" на основе запросов Google.

Также букмекеры обновили прогноз на победу в Евровидении-2019.