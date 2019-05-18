После того как в Австрии разгорелся скандал, связанный с вице-канцлером Хайнц-Кристианом Штрахе, в Германии приняли соответствующие меры для защиты секретной информации и обвинили страну-союзницу в том, что там не обеспечили защиту важной информации.

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии Томас Хальденванг полагает, что сотрудничество и обмен информацией между европартнерами оказались под угрозой. По его мнению, австрийские коллеги могли сотрудничать с Россией, передает "Интерфакс-Украина".

О своих подозрениях Хальденванг уже сообщил в парламентскую контрольную комиссию Бундестага.

"Риски основаны на предположении, что Австрия могла недобросовестно использовать секретную информацию, которую получает от своих стран-партнеров, и, возможно, передавала ее России", - заявил Хальденванг.

Напомним, что еще в прошлом году в австрийском Федеральном ведомстве по защите Конституции были проведены обыски, изъяты носители информации, в том числе, про правых экстремистов, в частности, копия части банка данных "Сеть Нептун".

"Сеть Нептун" - это секретная база данных, через которую австрийская внутренняя разведка обменивается данными с европейскими коллегами. Обыски, предположительно, были проведены по наводке главы МВД Австрии Херберта Кикля, который, как и подавший сегодня в отставку вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, представляет ультраправую Австрийскую партию свободы.

Напомним, что вице-канцлер Австрии Штрахе из-за скандала с россиянкой подал в отставку.

Также члены австрийского правительства не приедут на инаугурацию Зеленского из-за скандала со Штрахе.