В Египте власти задержали грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом передает "Укринформ".

"Ситуация на борту очень критическая. Жизнь экипажа под угрозой. Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, работающими на флоте", - заявил капитан танкера Виталий Нестеренко.

Сообщается, что танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, в настоящее время находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить к неизвестному капитану терминалу.

Согласно письму капитана Нестеренко, сегодня утром адмирал египетских ВМС Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все движения судна ограничены, пока танкер не будет разгружен. Адмирал предупредил экипаж, что "если кто-то не выполнит приказ, то власти применят силу". Египетские офицеры вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием.

"Следуя указаниям, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа почувствовали себя очень плохо из-за высокого кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - отметил капитан.

Кроме того, египтяне изъяли многие мобильные телефоны, запретив членам экипажа совершать какие-либо звонки, даже в посольства или членам семьи.

Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение до Интерпола, ИМО, МОТ, ООН и других соответствующих организаций.

Согласно FleetMon, экипаж танкера включает в себя 31 человека: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и появилась необходимость смены флага. Вскоре египетские власти оштрафовали владельца на 56 миллионов долларов за "незаконное проникновение" в территориальные воды Египта, судно было арестовано.

Напомним, что в Эмиратах взорвалось сразу семь нефтяных танкеров.

Также мигранты из Ливии захватили в Средиземном море спасший их танкер и повернули на Мальту.