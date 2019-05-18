В ЮАР на культового актера Арнольда Шварценеггера совершили нападение. Неизвестный со спины двумя ногами ударил бывшего губернатора Калифорнии, от чего тот завалился в толпу. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

Актер приехал в Йоханнесбург на соревнования в местный спортивный центр. Шварценеггер общался с поклонниками, когда неизвестный подбежал к 71-летнему актеру сзади и ударил его ногой в спину.

Позднее сам Шварценеггер в своем Twitter прокомментировал произошедшее, заметив, что не сразу понял, что его пнули в спину.

"Спасибо за ваше беспокойство, но тут не о чем волноваться. Я подумал, что меня просто затолкали в толпе, что часто происходит. Я понял, что меня ударили, только посмотрев видео, как все вы. Рад, что это не помешало моей трансляции в Snapchat", - написал он.

Фото: Скриншот

Напомним, что Арнольд Шварцнеггер проведал украинского боксера Василия Ломаченко в больнице.

Также Шварцнеггер пригласил в гости будущего священника и чемпиона мира по гиревому спорту Николая Ткачука.