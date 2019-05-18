В субботу, 18 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 29-м туре чемпионата Украины столичное Динамо обыграло команду из Мариуполя со счетом 2:1. Об этом передает Футбол 24.

Голы за киевский клуб забили Карлом Де Пен на 32-й минуте и на 87-й минуте отличился Виктор Цыганков.

Единственный гол за Мариуполь забил Валерий Федорчук уже в добавленное время, на 92 минуте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове запустили обратный отчет до матча Шахтера с Динамо, который может стать уникальным.

Также Динамо начало продажу билетов для своих болельщиков на матч с Шахтером.

Напомним, что Динамо потеряло Вербича до конца сезона, полузащитнику сделали операцию в ФРГ.