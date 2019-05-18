Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении очередного праздника - Дня отца. Об этом передает пресс-служба главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов в воспитании детей", - сказано в сообщении.

Согласно документу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что 83% украинцев считает День Победы большим праздником, который нужно отмечать отдельно.

Также Владимир Зеленский сравнил День Победы с главным американским праздником и упрекнул Путина.

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, как провести майские праздники здорового человека.