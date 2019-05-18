В субботу, 18 мая, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Чиновник принял такое решение после разгоревшегося в стране скандала с публикацией видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент.

Об этом передает "Радио Свобода".

Штрахе отметил, что своей отставкой он хочет предотвратить развал правящей коалиции в парламенте.

Напомним, что канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный госконтракт.

Из-за разгоревшегося скандала, 18 мая, в Вене около офиса австрийского канцлера образовался стихийный митинг. Протестующие требовали досрочных выборов и отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.