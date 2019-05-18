В Одесской области полицейские ищут двух девочек-подростков, которые ушли гулять 15 мая и не вернулись домой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает УНН.

Инцидент случился в селе Викторовка. Две девочки 2003 года рождения ушли на прогулку и дома ни одна из них с тех пор так и не появилась. Так как местонахождение несовершеннолетних неизвестно, по факту исчезновения девочек открыто досудебное расследование. Полицейские ищут пропавших подростков повсюду.

Напомним, по состоянию на конец марта в Украине с начала года пропал без вести 1 281 человек.

Также мы писали, что в Днепропетровской области ищут отца и двух его маленьких сыновей, которые пропали без вести.