Сегодня, 18 мая, в Германии завершился чемпионат страны. В последнем туре Бундеслиги Бавария из Мюнхена обыграла на своем поле со счетом 5:1 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) и сохранила у себя Серебрянную салатницу, главный трофей национального первенства.

Об этом передает Укринформ.

Победные голы забили Коман, Алаба, Санчес, Рибери и Роббен. Единственный гол в ворота баварцев забил Аллер.

Фото: twitter.com/fcbayern

Отметим, что нынешнее чемпионство стало для Баварии 29-м в истории. Мюнхенцы продолжают обновлять рекорд по этому показателю. Бавария имеет шанс сделать золотой дубль. В финале Кубка Германии команда Нико Ковача 25 мая сыграет против РБ Лейпциг.

Дортмундская Боруссия финишировала на втором месте. В 34-м туре они обыграли на выезде Боруссию из Менхенгладбаха 2:0. Голы в активе Санчо и Ройса.

Напомним, что Бавария будет играть в Лиге чемпионов в серой форме, сделанной из океанического мусора.

Также фаны Баварии устроили молчаливую забастовку на матче с Аугсбургом.