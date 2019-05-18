В Ереване суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и чье имущество было арестовано в начале мая. Об этом пишет "Интерфакс".

"Суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере 1 млн драмов ($2000)", - сказано в сообщении.

Напомним, обвинение экс-лидеру Армении предъявили обвинение в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля. Тогда погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

27 июля суд первой инстанции Еревана арестовал на два месяца Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Также мы писали, что осенью 2018 года экс-президент Армении Роберт Кочарян, который заявил о возвращении в большую политику, подал в суд на премьера Никола Пашиняна за публичные обвинения "в организации убийств 10 человек".

А уже в декабре 2018 года апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Роберта Кочаряна.