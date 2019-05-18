Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский извинился за неудобства, которые возникнут у жителей Киева в день его инаугурации, понедельник, 20 мая.

В ответ на назначение Верховной Радой такой даты, он пообещал парламенту "создать неудобства". Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Всем привет, друзья! Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - отметил Зеленский.

Также новоизбранный президент сообщил, что будет много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта.

"Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - акцентировал новоизбранный президент.

Напомним, что Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.

Также Зеленский пообещал Украине через пять лет "зеркальные" дороги.