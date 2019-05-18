В Беларуси подсчитали, сколько стоил ремонт оборудования на Мозырском НПЗ, которое вышло из строя из-за поступавшей из России загрязненной нефти. Об этом пишет Reuters.

Общий объем убытков еще подсчитывают, но стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 миллионов.

При этом вся сумма, ожидаемо, будет больше. Минск планирует потребовать от Москвы компенсации выручки, недополученной от транзита нефти и экспорта нефтепродуктов. А президент Беларуси Александр Лукашенко оценивал общий объем потерь в сотни миллионов долларов.

Напомним, в Беларуси подсчитали, сколько всего грязной российской нефти скопилось в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши.

Также мы сообщили, что 6 мая качественная нефть из "Мозыря" начала поступать через нефтепровод "Дружба" в Украину.