У Владимира Зеленского отрицают, что появившийся в распоряжении "Страны" документ является проектом указа о досрочном роспуске Верховной Рады. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Ирину Победоносцеву пишет "Громадське".

Победоносцева в частности утверждает, что идентичный проект указа еще 18 апреля опубликовал в Facebook юрист Андрей Портнов, отметив, что "указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так".

В тоже время, источники "Страны" утверждают, что данный текст действительно является проектом указа Зеленского о роспуске Рады. Однако этот текст еще не согласован. И само решение по роспуску еще не принято.

Напомним, между тем, 12 мая у Зеленского предложили украинцам "проголосовать" за досрочный роспуск Рады.

Также мы писали, что досрочные выборы в Верховную Раду являются одним из приоритетных ожиданий украинцев от Владимира Зеленского.