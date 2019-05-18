В Украине создали делегацию для переговоров с Великобританией относительно соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Об этом сказано на сайте президента Украины, на котором опубликовано соответствующее распоряжение №48/2019-рп.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии относительно заключения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе.

Созданную делегацию возглавил государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев. В ее состав вошел 21 человек, среди них заместители нескольких министров, которые занимаются вопросами евроинтеграции.

Напомним, что Евросоюз дал отсрочку Британии до 31 октября.

Также Туск предложил странам Евросоюза не давить на Британию, и принять гибкое продление Brexit.