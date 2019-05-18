На инаугурации Владимира Зеленского 20 мая не будет членов правительства Австрии. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, из-за правительственного кризиса возглавлять австрийскую делегацию в Киеве будет один из высокопоставленных функционеров "Австрийской народной партии" (ÖVP) Райнгольд Лопатка. Он ранее возглавлял парламентскую фракцию партии, а ныне является главным ответственным за зарубежное направление в этой политсиле.

В посольстве Австрии отметили, что из-за кризиса в Австрии отправка членов правительства на инаугурацию в Украину стала невозможной.

Напомним, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит об отставке после скандала, связанного с сотрудничеством с россиянкой. В настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

Также сегодня, 18 мая, в Вене около офиса австрийского канцлера образовался стихийный митинг. Протестующие требуют досрочных выборов и отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.