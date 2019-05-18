Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отреагировал на заявления Игоря Коломойского в адрес близких к нему людей - Льва Парнаса и Игоря Фрумана (о чем "Страна" уже подробно писала).

Джулиани назвал поведение и действия Коломойского "реальным испытанием для президента" (имеется в виду Зеленского) и фактически призвал арестовать олигарха.

Об этом адвокат Трампа написал в своем Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.

Фото: twitter.com/rudygiuliani

Позже Джулиани разместил еще один пост.

"Американский аналитик описал Коломойского как "супер опасного". Одиозный олигарх вернулся из долгой ссылки и немедленно начал угрожать и клеветать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты и я посоветовал им подать жалобы", - гаписал Джулиани.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Коломойский объявил, что ближайшие пять лет проживет в Украине.

Также мы рассказывали, что по мнению Рудольфа Джулиани, Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и других.