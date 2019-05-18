Национальный банк Украины создал сайт для отстаивания своей независимости и освещения, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы построить будущее в свою пользу".

Об этом сказано в официальном Twitter НБУ.

"47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. ...Усиление давления на институт является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначений Нацбанка. И это не частная проблема НБУ, а вызов для благосостояния каждого гражданина", - сказано в заявлении.

В НБУ отметили, что сайт storm.bank.gov.ua будет открыто "говорить о полутысяче судебных процессах, в которых задействован НБУ, и делать факт-чекинг политических заявлений".

"Это только штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации, на мировом финансовом рынке", - добавили в НБУ.

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Напомним, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.

Также НБУ проиграл очередной суд по иску Коломойского.