В посольстве США в Украине официально объявили о завершении дипломатической каденции в Киеве посла Мари Йованович. Об этом идет речь в сообщении на странице посольства в Facebook.

В нем идет речь о трехлетней работе Йованович в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США. Официально имя нового посла не объявляется, несмотря на то, что 20 мая Йованович завершает работу на своей должности.

Скриншот, видео: Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, адвокат Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко заявил, что поддерживает увольнение посла США в Украине Мари Йованович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям и была на стороне демократов.

Также мы писали, что место досрочно отозванного американского посла в Украине Мари Йованович может занять Уильям Тейлор.