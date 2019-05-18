В Киеве Соломенский районный суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины, передает пресс-служба НАБУ.

"Экс-командующему Нацгвардии (Юрию Аллерову) - содержание под стражей с альтернативой залога в 4,8 млн грн, генеральному директору компании-застройщика (Олегу Майбороде) - залог в 2 млн грн, оценщику (Алисе Гринчук) - залог в 1,5 млн грн", - уточнили в суде.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП только в отношении Аллерова, и отказал в удовлетворении ходатайств в отношении остальных подозреваемых. Следствие ходатайствовало также о содержании их под стражей.

"Суммарный объем залогов - 8,3 млн грн - назначенных судом, почти в десять раз меньше ущерба, нанесенного действиями подозреваемых", - отметили в Бюро.

Напомним, что из-за подозрений в масштабных хищениях задержан экс-глава Нацгвардии Украины Аллеров.

Также экс-главе Нацгвардии Аллерову сообщили о "пидозре" в завладении чужим имуществом.