В Одессе на самых популярных пляжах открыли станции туристической полиции
В Одессе начался туристический сезон, поэтому на четырех самых крупных пляжах города открыли станции туристической полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.
Станции туристической полиции будут работать круглосуточно на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".
К работе на пляжах привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения.
Работа таких полицейских будет заключаться в "предупреждении и раскрытии преступлений, оперативном реагировании на обращения граждан и оказании квалифицированной помощи жителям и гостям города".
Видео: YouTube/ Поліція Одещини
Фото: od.npu.gov.ua
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