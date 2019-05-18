В Одессе начался туристический сезон, поэтому на четырех самых крупных пляжах города открыли станции туристической полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Станции туристической полиции будут работать круглосуточно на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".

К работе на пляжах привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения.

Работа таких полицейских будет заключаться в "предупреждении и раскрытии преступлений, оперативном реагировании на обращения граждан и оказании квалифицированной помощи жителям и гостям города".

Видео: YouTube/ Поліція Одещини

Фото: od.npu.gov.ua

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